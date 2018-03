Deel dit artikel:











Balkenende opent het Jacob Catsjaar in Grijpskerke

Oud-premier Jan Peter Balkenende geeft in juli de aftrap voor het Jacob Catsjaar. Dat doet hij in Grijpskerke, waar Cats een buitenhuis had. Gevierd wordt dat het dit jaar vier eeuwen geleden is dat de Zeeuwse dichter Jacob 'vadertje' Cats zijn eerste dichtbundel publiceerde: Sinne- en Minnebeelden.

Jan Peter Balkenende (foto: Omroep Zeeland) Dat wordt het hele jaar gevierd, onder meer in Brouwershaven, waar Jacob Cats in 1577 werd geboren. Maar de aftrap wordt gegeven in de Michaëlskerk in Grijpskerke, die Cats vanaf zijn buitenhuis regelmatig bezocht. Eerste Zeeuwse 'premier' Voormalig premier Balkenende werd gevraagd voor de opening omdat Cats tot twee keer toe was benoemd tot raadspensionaris van Holland. Daarom kan Cats volgens de organisatoren van het Catsjaar gezien worden als de eerste Zeeuwse 'premier' en volgde Balkenende dus zo'n 350 jaar later zijn voorbeeld.