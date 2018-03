Dronken Belg slaapt roes uit in zorgcentrum Breskens

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie)

De 54-jarige inwoner van Oostende belde 's nachts al meerdere keren aan bij het zorgcentrum aan de Boulevard. De politie werd gebeld en hij beloofde de opgeroepen agenten dat hij de bewoners met rust zou laten. Die belofte heeft hij klaarblijkelijk niet gehouden, want toen een medewerker van het zorgcentrum het gebouw om 05.20 uur betrad, lag de Belg binnen te slapen op een bank.

De politie werd opnieuw opgetrommeld en toen de agenten aankwamen was de man nog altijd diep in slaap. Nadat hij was gewekt, hebben de agenten hem aangehouden voor lokaalvredebreuk. Hij is overgebracht naar Torentijd in Middelburg, waar hij vandaag wordt verhoord.

Zich rotgeschrokken

Volgens de politie is de medewerker die hem slapend aantrof zich rotgeschrokken door de slapende man. "Zoiets verwacht je niet als je binnenstapt bij je werk", aldus een politiewoordvoerder. Hoe de man in het gebouw van het zorgcentrum binnen is gekomen, is nog niet bekend.