Ook 'Zeeland Doet', honderden vrijwilligers aan de slag

Daarvoor werden vijftien vrijwilligers gevraagd en die waren er! Allemaal enthousiaste mensen die kwamen spitten en snoeien. Voornamelijk dorpsbewoners, die blij zijn met de nieuwe boomgaard. Eigenaar Johnnie Zandee was verheugd over het grote aantal vrijwilligers. "Als ik het zelf had moeten doen, was ik wel even bezig geweest!"

Drassig

De boomgaard langs het Hoge Pad met appel-, peren- en pruimenbomen is er sinds 2015. Niet alle fruitboompjes die toen geplant zijn hebben het gered in de drassige kleigrond. Vandaar dat er nu dode boompjes werden weggehaald en nieuwe werden bijgeplant, op drogere plekken.