Eerste lentedag gaat aan Zeeland voorbij

Thermometer (foto: rechtenvrij)

Het blijft desalniettemin een wonderbaarlijke ommekeer in het weer. Waar we vorige week nog schaatsten in de winterkou, had je vanmiddag in de zon en uit de wind je jas bijna niet meer nodig. Later op de middag nam de bewolking toe en begon het te regenen. Voorlopig is het dan ook gedaan met lenteweer, de komende dagen wordt het iets koeler, met veel bewolking en af en toe een bui.

Officieel een lentedag

Het is officieel een lentedag als de temperatuur in De Bilt 15 graden is of meer. Dat was vandaag het geval, het werd er 15,0 graden precies. De vorige keer dat de thermometer in De Bilt boven die temperatuur uitkwam was op 29 oktober 2017, toen werd het 15,2 graden.

Wanneer je naar het meerjaarlijkse gemiddelde kijkt, valt de eerste lentedag, met 15 graden of meer in De Bilt, normaal gesproken op 16 maart. De vroegste voorjaarsdag tot nu toe was op 13 januari 1993. De laatste was in 1970, toen duurde het tot 3 mei voor de thermometer in De Bilt boven de 15 graden kwam.