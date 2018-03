Kapellenaar (73) gewond bij aanrijding, automobilist rijdt door

Agent op straat - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De 73-jarige man stak afgelopen donderdag rond 16.00 uur de Dijkwelseweg in zijn woonplaats over. Halverwege de weg werd hij aangereden door een zwarte BMW, mogelijk uit de 1-serie. De bestuurder ging ervandoor zonder gegevens achter te laten.

Naar huis gebracht

Een getuige heeft de gewonde Kapellenaar van straat opgeraapt, geholpen en naar huis gebracht. Hij was te druk bezig met zich te ontfermen over het slachtoffer om goed te kijken naar het kenteken van de auto. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen behandeld door een huisarts.

Na het ongeluk is de bestuurder van de BMW wel even gestopt. Hij heeft gevraagd of het ging, vertelde vervolgens dat hij haast had en is vervolgens weggereden. Hoewel de politie geen kenteken heeft van de auto, is er wel een signalement bekend van de bestuurder.

Signalement

Het gaat om een man met een Indisch uiterlijk, vermoedelijk tussen de 45 en 55 jaar oud. De politie vraagt iedereen die het signalement in combinatie met de auto herkent, of die meer informatie heeft over de aanrijding, om zich bij de politie te melden. Ook de bestuurder zelf wordt opgeroepen om zich te melden.