'Ik wacht altijd met boeken kopen tot de Boekenweek'

De boekenweek is belangrijk voor Zeeuwse boekenwinkels. Heel de week staat de Nederlandse literatuur centraal waardoor de verkoopcijfers flink omhoog gaan. Volgens Manda Heddema van de Koperen Tuin is maart normaal gesproken een rustige tijd voor de verkoop, dus de extra aandacht is meer dan welkom.

Boekenbal

Heddema was vrijdagavond zelf aanwezig bij het boekenbal in Amsterdam, de officiële opening van de Boekenweek. "Maar ik heb het netjes gehouden en was weer op tijd thuis."

Veel klanten in de Goese boekenwinkel komen deze zaterdag speciaal voor de Boekenweek naar de winkel. Een meneer heeft net wat nieuws aangeschaft: "Ik heb bij kerst een boekenbon gekregen van mijn werkgever en speciaal gewacht tot de Boekenweek, omdat ik er een gratis boek bij krijg. We blijven toch Zeeuwen, é."

Manda Heddema van de Koperen Tuin (foto: Omroep Zeeland)

Geschenk

Tijdens de boekenweek krijg je bij aankoop van 12,50 euro Nederlandse boeken gratis 'Gezien van Feiten' van schrijfster Griet op den Beeck. Jan Terlouw schreef speciaal het essay 'Natuurlijk'. Deze is voor 3,50 euro te koop.