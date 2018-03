Kloetinge pakt periodetitel na zege op Brielle

Kloetinge begon uitstekend aan de wedstrijd. Na tien minuten kreeg Daan Esser de eerste grote kans, maar dat leidde niet tot een doelpunt. Vier minuten later was het alsnog raak via Tom de Bonte. De doelman van Brielle schoot de bal tegen de spits aan, waarna die feilloos binnenschoot. Met een 1-0 voorsprong ging Kloetinge ook de kleedkamers in.

Ook in de tweede helft nam Kloetinge de overhand. In de 65e minuut maakte Tom de Bonte zijn tweede doelpunt van de middag. Diezelfde De Bonte zou de schade voor Brielle nog vergroten door in de 79e minuut de 3-0 te maken. De drie punten waren op die manier definitief binnen voor Kloetinge dat De Bonte in de slotfase nog een publiekswissel gaf. Zijn invaller Özgan bepaalde in de 90e minuut de eindstand op 4-0.

Scoreverloop

1-0 De Bonte (14)

2-0 De Bonte (65)

3-0 De Bonte (79)

4-0 Özgan (90)

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Van Keulen (Mulder/45), Van den Dries, Daan Esser, Van Vooren (Van Tiggele/66), De Bonte (Özgan/81), Van der Poel