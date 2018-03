Hoek bindt ook Argon aan de zegekar

Rik Impens brengt Hoek voorbij aan Argon (foto: Orange Pictures)

Hoek begon sterk aan de partij. Rik Impens wist al na drie minuten spelen te scoren. Na het doelpunt van Impens kregen beide ploegen kansen, maar echt gevaarlijk werd het geen moment. Totdat Fabian Wilson na een halfuur op de klok een goede voorzet wist af te leveren bij Daniel Akindayini. De spits van Hoek draaide goed weg bij zijn tegenstander en bracht Hoek op een 2-0 voorsprong. Dat was ook de ruststand.

Ook na de pauze werkte Hoek verder aan het doelsaldo. Nadat Daniel Akindayini al snel gewisseld werd met een blessure, was het de thuisploeg die al snel in de tweede helft opnieuw het net wist te vinden. Een goede aanval op rechts bracht de bal bij Bram Leroy die het af wist te maken. Nog geen drie minuten na de treffer kwam er opnieuw na een goede aanval via de rechterflank een doelpunt. Deze keer was het Zinho Chergui die de doelman van Argon kansloos liet.

In het laatste halfuur speelde Hoek de wedstrijd op het gemak uit. Argon vormde geen bedreiging meer voor Hoek, maar maakte toch nog een eretreffer. Het slotakkoord was echter voor Hoek, want invaller Sidy Ceesay wist een voorzet van Fabian Wilson goed af te ronden. Door de zege staat Hoek vaster op de vijfde plek in de Hoofdklasse.

Scoreverloop

1-0 Impens (3)

2-0 Akindayini (32)

3-0 Leroy (55)

4-0 Chergui (58)

4-1 (84)

5-1 Ceesay (89)



Opstelling

De Jonghe, Chergui, Van den Bergh, De Backer, Wilson, Vandepitte, Verwilligen (Martens/73), Impens, Leroy (Vitukynas/60), Van Renterghem, Akindayini (Ceesay/51)