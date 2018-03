Bruse Boys speelt gelijk tegen Oranje Wit

(foto: Facebook)

Yarick Dorst opende de score in de 23e minuut, toen hij een vrije trap in een keer in het doel legde. Op slag van rust kreeg Bruse Boys een opmerkelijke tegentreffer: Damiën Muller nam een corner die direct achter keeper Bins viel. Bruse Boys kwam vervolgens goed uit de kleedkamer, Dorst scoorde vlak na rust uit een voorzet van Lindhout de 2-1, maar ook nu kon het de voorsprong niet vasthouden.

Robert Versteeg kopte vijf minuten na de 1-2 een corner binnen en trok de stand wederom gelijk. Bruse Boys gaf niet op en nam opnieuw de leiding. Middenvelder Potappel zette Dennis Hoep met een fraaie steekbal voor de keeper. Hoep maakte oog in oog met de doelman geen fout en scoorde de 2-3.

De bezoekers probeerden de wedstrijd in het slot te gooien, maar in de 88e minuut was het wederom Damiën Muller die een achterstand wegpoetste. Bruse Boys houdt slechts een punt over, waardoor het evenveel punten heeft als degradatieconcurrent SHO.

Scoreverloop:

0-1 Dorst (23)

1-1 Müller (43)

1-2 Dorst (46)

2-2 Versteeg (51)

2-3 Hoep (65)

3-3 Müller (88)



Opstelling Bruse Boys:

Bins, Lindhout, Willemse, Vroegindeweij, Van den Berge, Maaskant, Potappel (Van der Bijl/86), Den Hollander (von Unen/79), Dorst, Van 't Hof, Hoep (Pronk/69)