Zege Swift niet genoeg voor kampioenschap

Alleen bij een nederlaag van SDO en een zege van Swift zouden de Middelburgers kampioen kunnen worden. Met die gedachte ging Swift het veld in. De thuisploeg begon niet goed in sporthal De Sprong. Joren Gillissen miste twee strafworpen en het hele team was slordig in de passing. Vandaar dat de ploeg tegen een 5-7 achterstand aankeek. Daarna ging het lopen, misschien dat het door de tussenstand in de andere zaal kwam. SDO stond namelijk met rust met 6-8 achter. Swift zette aan en ging rusten met een 15-12 voorsprong.

Na de pauze behield de Swift continu een kleine marge op HKC, maar SDO hielp niet mee. In Kamerik stond het 11-11, 12-12, 13-13 en uiteindelijk 14-13. Swift bleef ondertussen gewoon haar eigen spel spelen en vooral Gijs Gillissen, hij maakte acht treffers, was op schot. Uiteindelijk werd het 28-26.

En daarmee kan Swift terugkijken op een uitstekend debuut in de Overgangsklasse. De ploeg van trainer Dennis Plantinga wordt tweede en kan zich nu gaan richten op het veldseizoen.

Scores Swift