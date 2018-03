Sluis krijgt 'kleurloze' jongerenwebsite

Gemeentehuis Sluis (foto: OZ)

Volgens de initiatiefnemers moet de website, jongerensluis.nl, een forum worden waarop discussies gevoerd en ideeën besproken kunnen worden. De bedoeling is de beste ideeën en discussies mee te nemen naar de politiek.

Politieke kleur

Lijst Babijn benadrukt dat het niet de bedoeling is de website een politieke kleur mee te geven, maar dat het belangrijkste is om 'onze jeugd in Sluis op deze wijze een stem te geven'.