De Leeuw slaat op slotdag toe en pakt achttiende Zeeuwse titel

Johnny de Leeuw is voor de achttiende keer Zeeuws kampioen dammen (foto: Omroep Zeeland)

Bij de start van de negende en laatste speelronde gingen De Leeuw, Kasse en Kousemaker samen aan de leiding met 13 punten. Kousemaker had de beste papieren voor de eindzege omdat hij op de slotdag tegen laagvlieger Aart Slager speelde en De Leeuw en Kasse elkaar troffen. Toch ging de winst dus opnieuw naar De Leeuw. Hij wist Kasse te kloppen en profiteerde zo van de remise van Kousemaker tegen Slager.

Heerser

De Leeuw is de absolute heerser in het Zeeuwse dammen. Hij heeft de Zeeuwse titel nu voor de achtste keer gewonnen en is in totaal achttien keer de sterkste geweest.