Drugsrijder voor de derde keer betrapt zonder rijbewijs

Speekseltest politie - archief (foto: Omroep Zeeland)

Surveillerende agenten reden rond 17.00 uur over de Havenoordseweg in Waarde toen zij besloten om een busje staande te houden voor een controle. De bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben en dit was alweer de derde keer dat hij was betrapt op rijden zonder rijbewijs.

Blaastest

De agenten hebben het busje waar hij in reed in beslag genomen en de man meegenomen naar het politiebureau. Daarnaast bleek uit een blaastest dat hij te veel had gedronken.

Op het politiebureau werd bij het fouilleren een zakje cocaïne gevonden, dus namen de agenten ook een speekseltest af. Daaruit bleek dat man ook had gesnoven. Er is ook een bloedmonster afgenomen voor nader onderzoek.

Vrijgelaten

De politie heeft de zaak overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Na het afleggen van een verklaring is de 30-jarige verdachte weer vrijgelaten.