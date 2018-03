Dronken Polen verstoren het centrum van Goes

Arrestatie (archief) (foto: OZ)

Fietsagenten zagen dat een van de mannen op het terras een andere cafébezoeker stompte en kwamen tussenbeide. De Pool rende weg en keek daarbij even achterom, maar zag daardoor een boom over het hoofd.

Geen aangifte

Hij knalde tegen de stam van de boom en viel op de grond, waarna de agenten hem vrij eenvoudig in konden rekenen. Desondanks moesten ze de 24-jarige Pool kort daarna laten gaan, omdat het slachtoffer geen aangifte wilde doen. Wel kreeg de Pool een bekeuring voor vechten op straat.

De drie vrienden van de 24-jarige Pool bleven zich hinderlijk gedragen. Meerdere voorbijgangers raakten zo geërgerd door het recalcitrante gedrag van de Poolse groep dat er bijna een vechtpartij ontstond. De aanwezige agenten wisten dat te voorkomen door in te grijpen met een getrokken wapenstok. Daarbij werd ook een politiehond ingezet.

Boete op zak

Twee van de drie overgebleven Poolse lastpakken dropen af, maar één van hen bleef de politie provoceren. Hij is uiteindelijk opgepakt. Daarbij heeft een van de agenten hem een klap op zijn bovenbeen gegeven met een wapenstok. Hij heeft de nacht doorgebracht op het politiebureau en werd vanmorgen, met een boete op zak, weer vrijgelaten.

Later die nacht in Goes werd een 46-jarige man uit 's-Gravenpolder opgepakt voor het hinderen en bedreigen van agenten. Toen hij werd opgepakt bedreigde hij een van de agenten met de dood. Na een nacht in de cel mocht hij gaan, maar hij moet binnenkort wel voor de rechter verschijnen.

Lees ook: