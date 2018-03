Lastpak bedreigt agent met de dood in Goes

Man in handboeien - archief (foto: Omroep Zeeland)

Het begon rond 04.00 uur met een gesprek in de Lombardstraat tussen agenten en een jongeman die vragen had over een eerder voorval die avond. De 46-jarige man bemoeide zich met het gesprek. Hij was duidelijk onder invloed van alcohol en toen de agenten hem vroegen om weg te gaan, werd hij steeds vervelender.

Doodsbedreiging

Hij scheen de agenten in het gezicht met zijn telefoonlampje, beweerde daarbij dat hij aan het filmen was en ondertussen bleef hij de agenten beledigen. Ook opmerkingen van omstanders over zijn vervelende gedrag haalden niets uit. Toen de agenten besloten hem op te pakken, probeerde hij nog te vluchten, maar na een korte achtervolging werd hij in de Papegaaistraat ingerekend. Hij bleef ook toen verwensingen en bedreigingen uiten en bedreigde een van de agenten zelfs met de dood.

Nadat hij de nacht had doorgebracht in een politiecel is hij vandaag verhoord en weer op vrije voeten gesteld. De agent heeft aangifte gedaan van bedreiging. De 46-jarige man uit 's-Gravenpolder is gedagvaard en moet binnenkort voor de rechter verschijnen.

Stomdronken

Eerder die nacht werd het centrum van Goes ook op stelten gezet door een groepje agressieve Polen. Ze waren volgens de politie stomdronken en waren kort daarvoor vanwege hun vervelende gedrag uit een kroeg gezet. Een van hen knalde tegen een boom toen hij vluchtte voor de politie.

