Dronken man met joint achter het stuur

Agenten controleerden rond 04.30 uur een auto op de Heerlijkheidsweg in Middelburg. De bestuurder moest een blaastest doen, omdat de agenten roken dat de man alcohol had gedronken. De man werd meegenomen naar het politiebureau. Daar bleek dat hij teveel had gedronken om verder te mogen rijden.

Joint

In de auto lagen de restanten van een joint. Daarom moest de man ook een speekseltest doen. Daarmee werd aangetoond dat hij wiet had gerookt. De man krijgt een boete voor het rijden onder invloed van alcohol. Het CBR onderzoekt vanwege de uitslag van de speekseltest of de man zijn rijbewijs mag houden.