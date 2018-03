Kloetinge was precies op tijd in vorm voor periodetitel

Blijdschap bij Kloetinge na het winnen van de periodetitel (foto: Omroep Zeeland )

Door drie nederlagen op rij tegen Heinenoord (thuis, 1-2), Brielle (uit, 3-1) en SC Feyenoord (thuis, 0-5) begint Kloetinge op 25 november met niet al te veel zelfvertrouwen aan de strijd om de tweede periodetitel. De start is dan ook niet perfect voor de ploeg van trainer Marcel Lourens. Op bezoek bij middenmoter Deltasport wordt met 1-1 gelijk gespeeld. Niet direct een resultaat die een eerste stap richting succes doet vermoeden.

Twee uitzeges

De basis voor de periodetitel legt de ploeg in de twee wedstrijden daarna. Dat zijn ook allebei uitduels. Eén in 2017 en één in 2018. Op bezoek bij Nieuwenhoorn boekt Kloetinge de eerste overwinning in vijf wedstrijden en zorgt de ploeg ervoor dat het met een goed gevoel aan het kerstdiner kan (1-3). Op 27 januari wordt de eerste zege van het nieuwe jaar geboekt. Daan Esser en Rutger van Rossum zorgen voor een 0-2 overwinning bij DCV.

Rutger van Rossum scoorde tegen DCV (foto: Ron Quinten)

Op 3 februari laat Kloetinge in het thuisduel tegen Heerjansdam zien dat het in vorm is en een rol kan gaan spelen in de strijd om de periodetitel. Aan de hand van Tom de Bonte, die vier keer scoort, werkt de Bevelandse club aan het doelsaldo en wordt de derde zege op rij geboekt. De week daarna wacht de enige Zeeuwse derby in de 1e klasse B tegen Bruse Boys. Kloetinge heeft moeite om het goede spel door te trekken en speelt slecht, maar gewonnen wordt er wel. Een vroege goal van Daan Esser zorgt voor een kleine overwinning.

De zesde wedstrijd in de tweede periode speelt Kloetinge in Dordrecht tegen Oranje Wit en daar boekt de ploeg van trainer Marcel Lourens een zwaarbevochten en broodnodige zege. Het zijn de invallers die in de laatste tien minuten toeslaan. Maarten van Vooren (2x) en Joël Dekker zorgen ervoor dat Kloetinge opnieuw drie punten bij kan schrijven en nu echt gaat geloven in de periodetitel. Zeker omdat er nog drie thuiswedstrijden op het programma staan.

Op 24 februari neemt Kloetinge met SHO de volgende horde richting nacompetitie. Makkelijk gaat het niet, maar de laagvlieger wordt wel verslagen met 3-1. Belangrijk, want de koploper in de periode wint niet. Brielle speelt met 1-1 gelijk bij SC Feyenoord, waardoor Kloetinge op verliespunten nu koploper is.

Ontknoping

Op 3 maart wordt het volledige programma in de 1e klasse B afgelast vanwege de vorst en gaat de thuiswedstrijd van Kloetinge tegen Nieuw-Lekkerland niet door. Zo blijft de achterstand op Brielle, dat een wedstrijd meer heeft gespeeld, één punt. Daardoor ontstaat de situatie dat Kloetinge en Brielle in een onderling duel gaan strijden om de periodetitel. De winnaar van de wedstrijd op het Wesselopark is periodekampioen. Bij een gelijkspel kan Kloetinge het in de laatste wedstrijd tegen Nieuw-Lekkerland nog binnen halen. Zo ver komt het niet. Door onder meer een hattrick van Tom de Bonte wint Kloetinge met 4-0 en is een plaats in de nacompetitie zeker.

Doelpuntenmakers Kloetinge

Tweede periode Tom de Bonte 8 in drie verschillende duels Daan Esser 3 in drie verschillende duels Tom Wuyts 2 in twee verschillende duels Maarten van Vooren 2 allebei tegen Oranje Wit Thijs van den Dries 1 tegen Nieuwenhoorn Rutger van Rossum 1 tegen DCV Joël Dekker 1 tegen Oranje Wit Remco van Tiggele 1 tegen Heerjansdam Roy Mulder 1 tegen SHO Can Özgan 1 tegen Brielle Eigen doelpunt tegenstander 1 gescoord door Kokje (SHO)

Kansen op het kampioenschap

Door het winnen van de periodetitel en dus het bereiken van de nacompetitie heeft Kloetinge de doelstelling voor dit seizoen al bereikt. De rest van de reguliere competitie lijkt er niets meer op het spel te staan voor de mannen van Marcel Lourens. Het gat met koploper SC Feyenoord is negen punten en gezien het krachtsverschil in de onderlinge wedstrijd (0-5 voor Feyenoord) is het niet reëel om te verwachten dat Kloetinge nog kampioen wordt.