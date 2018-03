De Vos loopt naar tweede plaats in CPC Loop

Patrick de Vos wordt gehuldigd na afloop van de CPC Loop (foto: Maris van den Heuvel)

De Vos liep al snel in de wedstrijd op een tweede plaats achter Carl Hardman. Na zo'n vijf kilometer kwam hij door in een tijd van zestien minuten en twaalf seconden. In de tweede helft van de wedstrijd kon hij nog versnellen, wat resulteerde in een nieuw persoonlijk record van 32 minuten en 14 seconden.

De CPC Loop trekt jaarlijks veel deelnemers. Met name de halve marathon kan jaarlijks op een internationaal startveld rekenen. Op die afstand verbeterde ook Erwin Adan uit Middelburg zijn persoonlijk record met een tijd van 1:09.32'. Daarmee was hij ongeveer een minuut sneller dan ooit tevoren. Dat was goed voor een 45e plaats overall.

CPC Loop Den Haag