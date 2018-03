Onze Club bezoekt de Black Sheep Honey Rollers

Ook voor presentator Jan-Jaap Corré is het een eerste kennismaking met roller derby en dus kan hij de nodige uitleg goed gebruiken. Die krijgt hij van trainster Kaisa Glansdorp en voorzitter Danielle Verduin, die ook wat vertelt over de geschiedenis en de naam van de Black Sheep Honey Rollers. Deskundige Veer Pattist laat wat attributen zien die tijdens wedstrijden gebruikt worden en legt uit hoe de teams bij het roller derby ingedeeld worden.

Veer Pattist van de Black Sheep Honey Rollers legt Roller derby uit (foto: Omroep Zeeland)

Menno Glansdorp is het clubicoon van de Black Sheep Honey Rollers. Opvallend, omdat hij als man niet mee mag doen aan wedstrijden. Toch is Glansdorp als trainer en sponsor belangrijk voor de Middelburgse club. Vrijwilliger Nicki Popering vertelt dat de club nog wel nieuwe enthousiaste leden kan gebruiken. Zij probeert ook "fresh meat" te werven voor de club. Twee van die kersverse leden zijn Jannie Huffmeijer en Nora Wolf. Zij laten zien wat ze in hun eerste weken roller derby geleerd hebben.

Battle

De uitzending eindigt natuurlijk weer met de battle van Jan-Jaap Corré. Hij moet als het als 'jammer' opnemen tegen een ander en proberen de blockers te passeren.



Onze Club wordt iedere zondagavond om 18.10 uur uitgezonden op televisie en ieder halfuur herhaald. Op de website zijn alle afleveringen terug te kijken.