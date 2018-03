GOES heeft geen kind aan Woezik

GOES juicht na een doelpunt (foto: René van der Vliet)

Spelbeeld

GOES was de betere partij tegen het defensief ingestelde Woezik. De bezoekers openden halverwege de eerste helft de score door een treffer van Daniel Wissel. De assist kwam op naam van Erwin Franse.

Ook in het tweede bedrijf bleef GOES de betere ploeg. De Bevelandse formatie had genoeg mogelijkheden om verder uit te lopen. Dat deed Goes uiteindelijk via invaller Raymond Wolff. Het slotakkoord was voor uitblinker Erwin Franse, die de eindstand op 0-3 bepaalde.

Scoreverloop



0-1 Wissel (25)

0-2 Wolff (80)

0-3 Franse (82)



Opstelling GOES



Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke, Dekker (Van de Woestijne/71), De Winter, Hollemans, De Vlieger (Wolff/57), Franse, Wissel, Kabwe Manengela