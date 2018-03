Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal 11 maart

In de vijfde klasse A was de wedstrijd tussen Sluis en Schoondijke er een om nog lang te onthouden. Bij rust stond het al 2-2, maar in de tweede helft kwam de partij echt los wat doelpunten betreft. Sluis kwam met 2-0, 3-2 en 4-3 voor, maar telkens was het Schoondijke dat langszij kwam. Toen de bezoekers de 4-5 maakten, leek een uitzege in de maak, maar Sluis scoorde het tiende doelpunt van de wedstrijd.

(foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse B

GOES kende een eenvoudige middag tegen laagvlieger Woezik. De ploeg van Rogier Veenstra maakte drie treffers tegen de hekkensluiter. Lees ook: GOES heeft geen kind aan Woezik Hoofdklasse B

Door de overwinning stijgt GOES naar de vierde plek op de ranglijst. 2e klasse E

Zeelandia Middelburg had geen kans tegen Moerse Boys en verloor met 3-1. Daardoor blijft de ploeg op de zevende plek hangen. 3e klasse A

Philippine komt dichter bij concurrenten Hoeven en Victoria '03 door de overwinning tegen UVV'40. Bij rust stond Philippine nog met 0-1 achter, maar Robin Praet draaide de wedstrijd met twee treffers om. 4e klasse A

Clinge had een vrije dag, omdat de wedstrijd tegen Nieuw Borgvliet was afgelast. Tegelijkertijd zal het met een goed gevoel hebben gekeken naar koploper METO, dat twee punten verspeelde bij Groede. 5e klasse A

Slechts twee wedstrijden gingen door in deze klasse, maar dat leverde wel vuurwerk op. Vooral de wedstrijd tussen Sluis en Schoondijke was een hoogtepunt voor het publiek.