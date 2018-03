Saïd Bouzambou opent sterk met Permata Indah

Saïd Bouzambou in actie voor Permata Indah (foto: Permata Indah )

Trefzeker

In het eerste duel won Permata Indah met 2-1 van Bintang Timur Surabaya. In het tweede duel, dat een dag later werd gespeeld, was Permata Indah met 8-3 te sterk voor FC Kancil BBK. In dat laatste duel vond Bouzambou vier keer het net.