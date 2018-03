Volle bak bij eerste Zeeuwse stokpaardjeswedstrijd

Meiden maken zelf een paardenkop op een stok, geven die een naam en rijden maar. Ruim dertig kinderen deden mee vanmiddag in Koudekerke. Van hele kleintjes van drie jaar oud tot tienermeiden. De rage is over komen waaien uit Finland. Daar is hobbyhorsing een serieuze sport, tot nationale kampioenschappen aan toe. De beste meiden springen daar over hindernissen van meer dan 130 centimeter hoog.

Elke dag trainen

Dat werd bij De Zwaanhoek niet gehaald. Daar waren de hindernissen maximaal zestig centimeter hoog en daar hadden velen al moeite mee. Al vloog een enkeling er moeiteloos overheen, zoals Charissa uit Oost-Souburg. Zij traint dan ook zo'n beetje elke dag in haar achtertuin.

Waait de stokpaardrage uit Finland over naar Nederland? (foto: Omroep Zeeland)

Neppaard tussen je benen

Dat het er een beetje vreemd uitziet, met een neppaard tussen je benen, kon de deelnemers van vanmiddag weinig schelen. Zij hebben de grootste lol met hun 'paard'. En zoals Claire het formuleerde: "Ik vind het er ook gek uitzien, maar het kan mij geen drol schelen!".