Platenzaak in Zierikzee durft uit te breiden vanwege de populariteit van vinyl

De eigenaren waren al langer op zoek naar een nieuw pand en zijn nu druk aan het verbouwen op het Havenplein. "Steeds meer mensen halen hun platenspeler weer van zolder", zegt Kleingeld. "Mensen stoffen hun eigen platencollectie af en gaan deze weer draaien. Wij merken dat steeds meer mensen op zoek gaan naar bijzondere muziek, die ze thuis op de platenspeler willen luisteren."

Ook op het toilet staan spullen

De huidige zaak aan de Poststraat staat inmiddels helemaal vol met platen. "We hebben echt overal spullen staan, tot op het toilet", lacht Kleingeld. "Het is de hoogste tijd dat we verhuizen", zegt Folkertsma. "Ik moet steeds over spullen heen stappen om er langs te kunnen. Dat enthousiasme van Louis is mooi en aanstekelijk, maar soms een beetje onhandig."

Het is de bedoeling dat de nieuwe zaak meer wordt dan alleen een platenzaak. "Er komt kunst aan de muur, er komen lezingen over muziek en we denken ook aan poëzie-avonden", zegt Folkertsma, die ook haar zelfgemaakte schilderijen en foto's wil verkopen in de zaak. "Maar we bieden andere kunstenaars ook de gelegenheid om hun werk te laten zien."

'Eind april open'

Er wordt nu nog druk gewerkt om de nieuwe zaak aan het Havenplein in te richten en op te knappen. "Het gaat nu allemaal heel snel", zegt Kleingeld. "We hopen eind april open te gaan, of anders begin mei. Er moet nog veel gebeuren, en we moeten opschieten. Want eind mei moeten we onze huidige winkel uit zijn. Dat pand is verkocht."