Edwin Vinke: topkok door sport, yoga, meditatie en schilderen

Hij dacht aan een hartaanval maar de diagnose was stress. Voor Vinke een wake-upcall om gezonder te gaan leven. ''Er was helemaal niks mis met m'n hart. Het zit allemaal in je hoofd.''

Tegenwoordig sport Edwin Vinke twaalf uur per week. Om te ontspannen schildert hij grote vrouwenportretten die hij, als het even niet druk is in het restaurant, in een paar uur tijd maakt. Verder doet hij aan yoga en hij mediteert. Het is zijn manier om overeind te blijven in de keiharde wereld van de haute cuisine. ''Daardoor kun je veel gemakkelijker die twintig man die hier rondhuppelt leiden. Je staat open.''

'We hebben geleefd als kunstenaars'

Deze maand bestaat De Kromme Watergang 25 jaar. Een succesvol restaurant dat van de grond af opgebouwd moest worden. De eerste paar jaar verdienden Edwin en Blanche Vinke nauwelijks iets. ''We hebben geleefd als kunstenaars. We hadden helemaal niets. Maar ook met veel plezier want ook toen hebben we genoeg feestjes gehad en met die jongens en die meiden hebben we ontzettend veel lol gehad altijd''.

Ik vind dat er te veel naar elkaar gekeken wordt... ik heb dat nooit gedaan." Edwin Vinke - De kromme Watergang

chefkok Edwin Vink van restaurant de Kromme Watergang (foto: Omroep Zeeland )

Familieleden adviseerden hen ermee te stoppen omdat het restaurant een bodemloze put leek. Toen ze in 2005 de eerste Michelinster kregen werd het pas echt serieus voor chefkok Vinke. "Toen ging het wél draaien en voor je het weet, sta je met tien man in de keuken.'' Inmiddels heeft hij het dubbele aan personeel, een tweede ster en is De Kromme watergang een bedrijf van formaat.

- In 1993 opende restaurant De Kromme Watergang in het buurtschap Slijkplaat, bij Hoofdplaat in de gemeente Sluis.

- In 2005 kreeg het restaurant de eerste Michelinster.

- In 2011 volgde de 2e Michelinster, en werd Edwin Vinke uitgeroepen tot Chef van het Jaar door Gault Millau.

- In 2016 kreeg DKW van dezelfde gastronomische gids een score van 18.5 punten op het maximale aantal van 20.

- In 2018 viert DKW op 12 maart met een culinaire muziekshow het 25 jarig bestaan in CCXL in Vlissingen.

'Ik ga nooit bij een ander eten'

Vinke heeft in Hoofdplaat, om precies te zijn in het buurtschap Slijkplaat, zijn eigen wereld gecreëerd. Zoals een whiskybar voor de late uurtjes en een platenspeler met zijn favoriete elpees. ''Ik kijk nooit naar een ander. Ik ga ook nooit bij een ander eten. Tenzij het met vrienden is, met bevriende koks. Ik doe al jaren m'n eigen ding. Ik vind dat er te veel naar elkaar gekeken wordt. Ik heb dat nooit gedaan.''