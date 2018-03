Zeeland wordt wakker: snelwegloper, vinyl en sterrenrestaurant

Hard rijdende politieauto (foto: Omroep Zeeland)

Snelwegloper

De politie heeft gisteren iemand opgepikt die te voet over de A58 liep in de buurt van Vlissingen. Het gaat om een Roemeen, zijn leeftijd en woonplaats zijn onbekend. Hij liep tegen de rijrichting in, naast de rijbaan van Vlissingen richting Goes. Volgens de politie stond hij met pech langs de weg, was hij het wachten beu en was hij daarom maar gaan lopen. De politie benadrukt dat dit levensgevaarlijk is en dat iedereen die dit soort gevaarlijke situaties ziet, meteen 112 moet bellen. In dit geval kreeg de politie de melding via een reactie op Instagram.

Vinyl is niet alleen hip tijdens Record Store Day (foto: Omroep Zeeland)

Vinyl

Je zou het niet verwachten in een tijd waarin de ene na de andere platenzaak het loodje legt: Louis Kleingeld en Marijke Folkertsma gaan hun zaak in Zierikzee verhuizen naar een groter pand. De eigenaren waren al langer op zoek naar een nieuw pand en zijn nu druk aan het verbouwen op het Havenplein. Ze durven dit aan door de toegenomen populariteit van vinyl.

Chefkok Edwin Vinke van De Kromme watergang in Slijkplaat (foto: Omroep Zeeland )

Sterrenrestaurant

Restaurant de Kromme Watergang in Hoofdplaat viert vandaag zijn 25-jarig jubileum met een show in CineCity in Vlissingen. Freek de jonge, Maikel Harte, Patrick Lodiers en Paskal Jakobsen treden op. De Kromme Watergang werd in 1993 geopend. In 2005 kreeg het restaurant zijn eerste Michelinster, zes jaar later volgde de tweede. Chefkok Edwin Vinke legt uit hoe hij het zware werk volhoudt.

Ondergaande zon bij Vlissingen (foto: Tanja van Eenennaam uit Vlissingen)

Het weer:

Vandaag is er vrij veel bewolking, soms laat de zon zich even zien. In de loop van de dag neemt de kans op een bui vanuit het zuiden toe. Er waait een zwakke tot matige zuiden- tot zuidoostenwind. Het wordt 11 tot 13 graden. Vanavond en vannacht valt er een enkele bui en koelt het af naar 5 graden.