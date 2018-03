Online meekijken vanaf de boulevard verleden tijd

Van Druenen wil elk jaar de software van de webcam vernieuwen. "Die moest opnieuw gebouwd worden, en daar had ik geen zin meer in. De apparatuur is te duur." Ook moest Van Druenen voor elke klik op zijn site, een bedrag betalen aan provider Zeelandnet. Toch zijn de kosten voor hem niet de enige reden om te stoppen. "Ik ben er dagelijks een uur mee bezig. Nu ik gepensioneerd ben, is het tijd voor andere dingen."

Bezoekers uit de hele wereld

Op Zeegat kon je vijftien jaar lang rechtstreeks meekijken naar een stuk van de Boulevard en naar schepen die langs voeren. De site trok kijkers uit de hele wereld. Volgens Van Druenen werd de site de laatste jaren dagelijks door 8.000 mensen bezocht.

Peter van Druenen over het stoppen van Zeegat