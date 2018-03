Deel dit artikel:











Auto in sloot op A58, bestuurder overleden

Op de A58 richting Bergen op Zoom is bij de afslag richting Veere een bestuurder overleden. Het slachtoffer belandde met de auto in sloot. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar.

De persoon raakte rond 7.15 uur van de weg. De verbindingsweg naar de N57 was ruim twee uur afgesloten. Rond 9.30 uur werd de weg vrijgegeven. Bestuurder overleden na ongeluk op A58 (foto: HV Zeeland)