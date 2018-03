Sinke aangedaan door hakenkruis op zijn hoofd

Poster SGP beklad met hakenkruis (foto: GinoPress)

Ook in Hansweert is een poster van de SGP bewerkt. Volgens Sinke is daar iets over zijn gezicht heen gespoten. Sinke vindt dat mensen die het niet met hem of de SGP eens zijn, op 21 maart, tijdens de verkiezingen, van zich moeten laten horen. "Als je een hakenkruis op een poster tekent, verhardt dat de discussie. Dan vraag ik me af waar we mee bezig zijn en in wat voor land we leven."

De SGP is momenteel met 7 zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Reimerswaal.