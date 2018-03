'Administratie gemeente Vlissingen zo lek als een mandje'

(foto: Omroep Zeeland)

Fraudegevoelig

Volgens Kraan vertoont met name de crediteurenadministratie ernstige tekortkomingen. Zo zijn er crediteuren die meerdere keren in de administratie staan, en dat kan fraude in de hand werken. Meerdere malen dezelfde crediteur in de administratie maakt een overzicht namelijk onzuiver. Je kunt eenvoudig een spookfactuur invoeren en de bankgegevens anders maken dan die van de echte factuur. Dan komt het geld dus ergens anders terecht.

Ook zegt de POV dat er onvoldoende controle is op de facture. Met name de geleverde prestaties waarvoor een factuur is betaald worden niet grondig gecontroleerd. Daarnaast zijn er volgens Kraan te veel mensen die de stamgegevens, zoals bankrekeningnummers, kunnen veranderen zonder dat daar controle op is.

Te optimistisch

Naast deze tekortkomingen zet de POV vraagtekens bij het optimistische beeld dat het college schetst van het financieel herstel van Vlissingen. Kraan komt met twee voorbeelden: de onthouding van goedkeuring van de toezichthouder op de begrotingen. En ten tweede het moeten inhuren van een extern bureau voor goedkeuring van de accountant.

Hij stelt daarnaast dat een lid van het college beweert dat per Vlissingse inwoner de schuld met 500 euro is afgenomen. Maar volgens Kraan komt dat alleen omdat een aantal investeringen, zoals de nieuwe Dokbrug en het herstel van de kades, is uitgesteld. Als die uitgaves alsnog worden gedaan, groeit de schuld volgens de POV als nooit tevoren.