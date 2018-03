Vier Zeeuwse scholen wijken voor terreur

De scholen denken natuurlijk in de eerste plaats aan de veiligheid van de leerlingen en hun begeleiders. Maar ze passen de reis ook aan als verantwoording richting ouders. Op het Zwin College in Oostburg zijn ze bijvoorbeeld naar Londen geweest. Ze hebben daarbij bewust de metro en het centrum gemeden.

"Ja jammer" vindt een leerlinge die mee was. "Er was weinig tijd om te shoppen en ik had wel de Big Ben willen zien!" Maar dat was volgens docente Marsha van de Voorde niet verantwoord. "Better safe than sorry as they say in English. De wereld is nou eenmaal zoals die is. Je hebt kinderen mee en daar ben je verantwoordelijk voor!"

Agenten met automatische wapens die plotseling beginnen te rennen in winkelcentrum Les Halles en je ziet mensen schrikken." Heiko Strietman in Parijs

Het merendeel van de scholen laat de reizen gewoon doorgaan. "Angst dat het je school overkomt is er. Maar op basis daarvan passen we niet bij voorbaat onze buitenlandse reis aan. Je moet ook bedenken dat de kans dat het bij de busreis misgaat, hoe dan ook groter is dan de kans dat je betrokken raakt bij een aanslag."

Wees bewust van gevaar maar geniet

Verslaggever Heiko Strietman ondervond de spanning onlangs aan den lijve in Parijs. "Het is een prachtige stad, maar de mensen zijn voorzichtig en nerveus. In winkelcentrum Les Halles bijvoorbeeld begonnen agenten ineens te rennen met automatische wapens. Je ziet de mensen dan schrikken en angstig worden. Uiteindelijk bleek het niets ernstigs te zijn maar het bepaalt dan wel je gevoel. Je moet natuurlijk bewust zijn van gevaar maar ik zou bovenal proberen te genieten van de bezienswaardigheden in dit soort steden en je niet laten leiden door angst."

'Naar Londen gaan en niet de Tower bezoeken? Dat kan niet'

Datzelfde principe hanteren ook de meeste Zeeuwse middelbare scholen, waaronder Het Bolwerk in Middelburg. "Wij gaan dit jaar weer gewoon naar Londen" zegt Jochum de Kort, docent op de praktijkschool. "Je moet toch bij de Big Ben en de Tower zijn geweest. Je kunt niet zeggen; wij gaan naar die stad toe en vervolgens bijna niets bezoeken. Uiteraard letten wij wel op de veiligheid en als er echt een dreiging is, passen we alsnog het programma aan. Maar vooralsnog gaan wij gewoon."