Nieuwe Zeeuwse opleidingsploeg zoekt nog Zeeuwen

Het project is in gang gezet na een telefoongesprek met Aart van Steveninck, werkzaam bij de gemeente Hulst. "In aanloop naar de eerste editie van de Vestingcross vroeg hij zich af of wielervereniging Zeeuws-Vlaanderen nog bestond", legt Martijn uit. "Ik heb dat vervolgens voor hem nagevraagd en kwam er achter dat de vereniging op sterven na dood was."

Gelijktijdig kwam Martijn in contact met mecanicien Marco Dhondt. Die kwam met het idee voor een Nederlandse opleidingsploeg. "Ik zag dat als een laatste strohalm voor wielervereniging Zeeuws-Vlaanderen en heb me vervolgens volledig ingezet voor het project."

Martijn reed daarna heel het land door om mensen te enthousiasmeren. Hij slaagde in zijn opzet. "Met Cervélo hebben we een grote speler in de fietsenbranche weten te strikken als hoofdsponsor. Daarnaast kunnen we dankzij verschillende andere partners op een stabiele basis rekenen, wat voor een nieuwe ploeg fijn is."

Cervélo-GOODZO staat onder leiding van Edwald Martijn uit Philippine. (foto: Omroep Zeeland)

Weinig Zeeuwse inbreng

Hoewel de inwoner van Philippine in korte tijd een volledig nieuwe ploeg oprichtte, had hij op meer Zeeuwse inbreng gehoopt. "Door Cervélo-GOODZO hoeven Zeeuwse wielertalenten niet meer voor beter materiaal of een goed wedstrijdprogramma naar België of andere Nederlandse provincies te gaan. Desondanks durfden ze zich nog niet aan dit nieuwe project te wagen, maar ik ben er zeker van dat ze daar nu spijt van hebben."

Quick-Step achterna

Dat Martijn niets aan het toeval over laat, blijkt onder meer uit de recente trainingsstage van zijn ploeg in het Spaanse Calpe. "Het is voor wielrenners het ideale trainingsoord", vertelt hij. "Verschillende profploegen zoals Quick-Step en Sport Vlaanderen komen hier graag naartoe. Het weer is goed, de wegen zijn niet al te druk en je kan in Calpe op alle facetten van de wielersport trainen. Daarnaast is het voor ons de ideale gelegenheid om als team naar elkaar toe te groeien."

Martijn heeft dan ook het beste met zijn ploeg voor. "Ik hoop dat we die jonge renners echt wat kunnen bijbrengen. Dat is het allerbelangrijkste en mijn ambitie voor de komende jaren. Wij willen hen het laatste duwtje in de rug geven voordat ze de overstap maken naar de beloftes", aldus Martijn.