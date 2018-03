Goes lokt jongeren met escaperoom naar de stembus

Brief burgemeester aan jonge Goesenaren (foto: Omroep Zeeland)

Burgemeester Klitsie heeft het initiatief genomen omdat hij het jammer vindt dat jongeren het vaak laten afweten als het om stemmen gaat. Volgens hem is het juist voor hen belangrijk om invloed uit te oefenen bij beslissingen over de toekomst, en dus om een stem uit te brengen bij de verkiezingen.

Om de nieuwe kiezers over de streep te trekken is in de gemeente Goes bedacht ze te lokken met de kans op een bezoek aan een escaperoom. Wie de brief van de burgemeester inlevert op een stembureau komt in aanmerking. 'Om ze te verleiden' zegt Klitsie, van omkoping is geen sprake.

Burgemeester Klitsie wil jongeren verleiden om te gaan stemmen

In Goes kan op 21 maart een keuze worden gemaakt uit negen partijen. Acht stonden vier jaar geleden ook al op het stembiljet, Nieuw Goes is nieuw.