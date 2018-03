Danny Blind voorgedragen als commissaris bij Ajax

Danny Blind als bondscoach (foto: Orange Pictures)

De voordracht is afkomstig van de raad van commissarissen en de aandeelhouders zullen op een buitengewone algemene vergadering op maandag 23 april een besluit nemen over zijn aanstelling. De grootaandeelhouder (de vereniging Ajax) en de ondernemingsraad van Ajax steunen de voordracht.

Voldoet ruimschoots aan criteria

Leo van Wijk, voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, is blij met de terugkeer van Blind. ,,Na het vertrek van Theo van Duivenbode zijn wij op zoek gegaan naar een commissaris die zich met name op de voetbalportefeuille gaat richten. Iemand die de nodige ervaring met zich meebrengt en bij voorkeur Ajacied is en de club goed kent. Wij waren verheugd toen wij Danny Blind benaderden en hij liet weten geïnteresseerd te zijn. Danny voldoet ruimschoots aan de criteria die wij voor ogen hebben. Dus ik ben erg tevreden dat wij hem voor kunnen dragen als kandidaat.

Danny Blind (foto: Orange Pictures)

Verleden bij Ajax

De 56-jarige Blind voetbalde tussen 1986 en 2000 voor Ajax en schoot zijn ploeg in 1995 hoogstpersoonlijk naar winst van de Wereldbeker. Daarna was hij als jeugdtrainer, hoofdcoach, hoofd opleidingen en technisch manager aan de Amsterdamse club verbonden.



Blind ging in 2011 als technisch directeur van Ajax aan de slag toen de toenmalige beleidsmakers van de club met Louis van Gaal als algemeen directeur verder wilden. Johan Cruijff stapte echter met enkele jeugdtrainers naar de rechter en wist de benoeming van Van Gaal te voorkomen. Blind besloot zijn functie toen neer te leggen.

Ontslagen

De vader van international Daley werd vorig jaar ontslagen als bondscoach van het Nederlands elftal en zit sindsdien zonder werk. Hij werkte wel nog af en toe als analist voor de televisie.