Ouderendebat: "Ik heb geen concrete antwoorden gekregen, dat is jammer"

Bep Grootendorst uit Oostkapelle: "Het belangrijkste punt vind ik dat er wat aan een zaamheid gedaan moet worden. En dat ouderen hun zegje mogen doen. Er zijn heel veel ouderen en de één wil heel wat anders dan de ander. Op je 65e wil je nog zelfstandig wonen, maar als je ouder wordt, verandert dat."

Haar dorpsgenoot Hans Minnekes was heel kritisch richting de politici: "Het gesprek was soft en niet-concreet. Ik denk dat landelijk gezien er relatief weinig aandacht is voor het probleem van de senioren. Je hoort er opmerkingen over, maar het uitvoeren is een tweede."

Sylvia Sparreboom van de partij Dorpsbelangen en Toerisme Veere kijkt positief terug op het gesprek: "Het bevestigde weer hoe geweldig mensen in het leven staan. En dat we met meer respect en hoffelijkheid met ze moeten omgaan. En dat we meer mét ze moeten praten dan óver ze praten en dat was vandaag heel erg geslaagd."

Toch is mevrouw Grootendorst het daar niet helemaal mee eens: "Wij hebben maar een deel van onze belangen duidelijk kunnen maken. Het is meer dat de politieke partijen vandaag hun voorkeuren kenbaar hebben gemaakt." En ook Hans Minnekes heeft er nog wat over te zeggen: "Ik heb geen behoorlijke, concrete antwoorden gekregen. Dat vind ik erg jammer."