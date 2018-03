Propvolle agenda voor Zeeuwse voetbalclubs

Nieuwe datum voor 83 voetbalduels (foto: Orange Pictures)

De voetbalbond heeft wedstrijden gepland in het weekend van zaterdag 28 april en zondag 29 april. Ook worden er gespeeld op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) en doordeweeks.

Door de vele afgelastingen loopt het aantal wedstrijden dat de clubs gespeeld hebben flink uiteen. Zo speelde Hoofdplaat in de 5e klasse A sinds de start van de competitie in september nog maar tien duels. Andere clubs in Zeeland kwamen al zestien keer in actie.

Door de nieuwe planning van de KNVB krijgen clubs het druk de komende periode. Zo speelt vijfdeklasser Sluis in de maand mei vijf duels in slechts vijftien dagen.

5e klasse A zondag

programma Sluis van 6 tot 20 mei zondag 6 mei Vogelwaarde - Sluis donderdag 10 mei Sluis - Hoofdplaat zondag 13 mei Aardenburg - Sluis donderdag 17 mei Sluis - NVS zondag 20 mei Sluis - SDO'63

Sluis gaat binnenkort intern overleggen over de ingelaste wedstrijden, zegt wedstrijdsecretaris Raymond Hubregtse. "Dit is net Engels voetbal met een regime van wedstrijden op zondag en donderdag. Als blijkt dat we spelers tekort komen, trekken we aan de bel bij de KNVB."

Ook clubs als Hoofdplaat en IJzendijke moeten flink aan de bak. Hoofdplaat speelt in de maand april zeven wedstrijden in 23 dagen. IJzendijke (4e klasse A) speelt in april ook zeven duels, maar dan in 28 dagen.

Opvallend is verder dat Terneuzen en Philippine elkaar in de 3e klasse A van het zondagvoetbal twee keer treffen in korte tijd. Op zondag 6 mei wordt Terneuzen - Philippine gespeeld. Vier dagen later, op Hemelvaartsdag, wordt er in Philippine gevoetbald. Het gaat dan om een restant van 45 minuten van de in oktober, wegens regenval, gestaakte wedstrijd.