Weer nieuwe trainer voor Van Drongelen bij HSV

Rick van Drongelen in shirt HSV (foto: Orange Pictures)

Hollerbach werd eind januari aangesteld bij HSV als opvolger van Gisdol en kreeg als opdracht om HSV uit de degradatiezone te loodsen. Dat lukte niet. In de periode dat hij aan het roer stond zette Hollerbach Van Drongelen in alle zeven wedstrijden in de basis, maar gewonnen werd er niet. Na drie gelijke spelen en drie nederlagen volgde afgelopen weekend een afstraffing (6-0) tegen Bayern München, die de trainer de kop heeft gekost.

HSV schuift nu Christian Titz door als nieuwe hoofdtrainer. Hij stond tot vandaag aan het roer bij HSV onder 21. Wat dat voor de basisplaats van Van Drongelen betekent, blijkt zaterdag. Dan staat de thuiswedstrijd tegen Hertha BSC op het programma.

Uitzichtloos

De situatie van HSV in de Bundesliga is inmiddels vrij uitzichtloos geworden. De club staat op de zeventiende plaats en heeft zeven punten achterstand op de clubs die vijftiende en zestiende staan. De onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks en de nummer zestien moet de nacompetitie in. Hamburger SV is de enige club in de Bundesliga die nog nooit degradeerde.

Bundesliga

Stand onderin 15. Wolfsburg 26-25 16. Mainz 26-25 17. Hamburger SV 26-18 18. FC Köln 25-17

Toekomst Van Drongelen

Van Drongelen is bezig aan zijn eerste seizoen bij Hamburger SV. Hij kwam over van Sparta Rotterdam. De kans dat hij bij HSV blijft als de club degradeert is niet groot. De talentvolle verdediger heeft niet te klagen over belangstelling van andere clubs. Het Duitse Bild meldde vorige week dat onder andere Ajax belangstelling voor Van Drongelen heeft.