Kabinet laat risico's Thermphos voor omwonenden in kaart brengen

De risico's die omwonenden lopen bij de sanering van Thermphos moeten op korte termijn in kaart worden gebracht. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de brief is een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport over hoe Zeeland de sanering van Thermphos aanpakt.

(foto: Omroep Zeeland) De Inspectie is kritisch over hoe de sanering van Thermphos wordt aangepakt. In het rapport staat onder meer dat het bedrijf dat de sanering uitvoert niet beschikt over een actueel veiligheidsrapport. Ook stelt de Inspectie vast dat waarschuwingen van het dagelijks provinciebestuur niet hebben gezorgd voor verbetering. Veiligheid De staatssecretaris schrijft dat het rapport van de Inspectie voor haar aanleiding is om de veiligheidssituatie bij Thermphos scherp in de gaten te blijven houden. Ook wil ze dat snel alle vergunningen voor het saneren van het zwaarvervuilde terrein binnen drie maanden helemaal op orde zijn. Daarover moeten de Rijksoverheid, de Provincie Zeeland en het bedrijf dat de sanering uitvoert snel afspraken met elkaar maken. Maximale inspanning In een reactie laat het provinciebestuur weten zich de afgelopen jaren juist maximaal te hebben ingespannen om de risico's terug te brengen. Op het terrein van Thermphos zijn de afgelopen jaren drie keer vaker controles uitgevoerd dan bij andere chemische bedrijven. Daardoor zegt het provinciebestuur een goed beeld te hebben van de risico's. Het provinciebestuur betreurt het dat de Inspectie Leefbaarheid en Transport dat niet heeft opgeschreven in het rapport. Lees ook: 'Sanering Thermphos te vergelijken met eerste maanlanding.'