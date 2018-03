Kandidate met autisme wil lotgenoten inspireren

Stadskantoor Goes (foto: OZ)

Van Hertum (26) is autist. In de politiek wil ze bewijzen dat ze toch veel kan betekenen. Haar ervaringen hebben haar wijs gemaakt. "Ik weet zelf hoe het is om afgewezen te worden omdat ik anders ben."

PvdA-kandidaat Van Hertum wil in de raad als autist opkomen voor haar lotgenoten

Sowieso actief in de politiek

Of ze een plaatsje in de raad krijgt, staat nog te bezien. De PvdA heeft nu maar twee zetels en staat er ook niet al te best voor in de peilingen. Amanda van Hertum realiseert zich dat de kans klein is dat zich over een paar weken raadslid mag noemen. Maar wel of geen zetel, actief in de politiek blijft ze sowieso. Werk als steunfractielid wil ze ook graag doen.

In de Goese politiek wil Van Hertum zich komende tijd vooral opkomen voor mensen die het moeilijk hebben. Ze pleit bijvoorbeeld voor meer beschutte werkplekken om hen te helpen.