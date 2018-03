Deel dit artikel:











Zeeuwen helpen FC Dordrecht aan periodetitel Zeeuwen helpen FC Dordrecht aan periodetitel (foto: Omroep Zeeland)

FC Dordrecht heeft de derde periodetitel in de Jupiler Leaugue veroverd. De ploeg van trainer Gérard de Nooijer uit Oost-Souburg was in het beslissende duel met 1-0 te sterk voor RKC.

De periodetitel betekent dat FC Dordrecht in ieder geval mee mag meedoen aan de play-offwedstrijden aan het eind van het seizoen. In die wedstrijden kan promotie naar de eredivisie worden afgedwongen. Bij FC Dordrecht speelde verdediger Julius Bliek uit Burgh-Haamstede de hele wedstrijd mee. Hij liep in de 78e minuut tegen een gele kaart aan. De andere Zeeuwse speler, Karim Bannani uit Terneuzen, zat op de bank. Derde periodetitel Resultaten FC Dordecht 19 januari FC Dordrecht - Fortuna Sittard 3-0 26 januari FC Dordrecht - FC Oss 2-0 2 februari Almere City - FC Dordrecht 1-2 9 februari FC Dordrecht - Helmond Sport 3-2 16 februari FC Volendam - FC Dordrecht 4-1 23 februari FC Eindhoven - FC Dordrecht 0-1 2 maart FC Dordrecht - Telstar 2-3 9 maart De Graafschap - FC Dordrecht 0-1 12 maart FC Dordrecht - RKC Waalwijk 1-0