Deel dit artikel:











Vrachtwagen met aardappelen vast langs A58

Een vrachtwagen met aardappelen heeft dinsdagmorgen urenlang vast gestaan langs de A58 in de buurt van Rilland. De combinatie raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam tientallen meters later in de berm tot stilstand.

Vrachtwagen met aardappelen in berm A58 (foto: Omroep Zeeland) Het ongeluk gebeurde rond 01:00 uur op de zuidbaan van de A58 ter hoogte van knooppunt Markiezaat. De chauffeur raakte niet gewond. Berging Rond half vijf werd de vrachtwagen met aardappelen door een bergingsbedrijf uit de berm getrokken. Tijdens de bergingswerkzaamheden was er één rijstrook van de A58 afgesloten.