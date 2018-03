Zeeland wordt wakker: De Nooijer, verkiezingslijsten en Thermphos

GĂ©rard de Nooijer ziet zijn ploeg goede zaken doen in de derde periode. (foto: Omroep Zeeland)

Periodekampioen

FC Dordrecht heeft de derde periodetitel in de Jupiler Leaugue veroverd. De ploeg van trainer Gérard de Nooijer uit Oost-Souburg was in het beslissende duel met 1-0 te sterk voor RKC.

Lees ook:

De vrachtwagen wordt door bergingsbedrijf weg getrokken. (foto: Omroep Zeeland)

Vrachtwagen vast

Een vrachtwagen met aardappelen heeft dinsdagmorgen urenlang vast gestaan langs de A58 in de buurt van Rilland. De combinatie raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam tientallen meters later in de berm tot stilstand.

Lees ook:

Kieslijsten (foto: Omroep Zeeland)

Lijsten: mannen en vrouwen

Op de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen staan in Zeeland ruim twee keer zoveel mannen als vrouwen. Dat blijkt uit cijfers van de NOS. Schouwen-Duiveland is de Zeeuwse gemeente met nog de meeste verkiesbare vrouwen: 35,8 procent.

Lees ook:

Thermphos (archief) (foto: OZ)

Risico's Thermphos

Het kabinet wil duidelijkheid over eventuele risico's voor omwonenden bij de sanering van het Thermphos-terrein in Vlissingen-Oost. Aanleiding is rapport van de Inspectie Leefomgeving met kritiek waar de provincie het niet mee eens is.

Lees ook:

Wisselende bewolking (foto: Adri Joosse, Oost-Souburg)

Weer

Vandaag is het bewolkt en er zijn perioden met regen. De wind draait naar het westen tot noordwesten, kracht 3 tot 4, en daarmee wordt het vanmiddag iets minder zacht dan de afgelopen dagen; rond 7 graden.