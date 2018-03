Korfbaldier Plantinga wil meer en meer

"Ik wil altijd iedere wedstrijd winnen, dat is de gedrevenheid die ik heb", zegt Plantinga. Afgelopen zaterdag won Plantinga met Swift de laatste wedstrijd in het zaalseizoen. Net werd de titel niet gehaald, SDO behaalde één puntje meer, maar dit seizoen smaakt naar meer voor de club en de trainer uit Middelburg. "Wij gaan nu heel bewust kijken waar we de accenten op ons spel kunnen leggen. Waar kunnen we nog doorgroeien? Dat gaat niet meer om de grote lijnen, maar de details."

'Jeugd klopt niet op de deur'

Eén zo'n detail is de spelersgroep. Die is volgens Plantinga niet breed genoeg. Iedere speler. mits hij of zij fit is, weet dat hij of zij speelt. "Vanuit de jeugd klopt er eigenlijk niemand op de deur." Dus kijkt Plantinga ook buiten de deur, want de coach wil met Swift nu doorpakken. De ambitie is om door te groeien naar de Hoofdklasse. "We hebben het dit jaar net niet gered, dus volgend jaar gaan we proberen om het wel te redden, maar ik ga niet op voorhand zeggen als we het nou net niet redden dan is ons seizoen niet goed geweest."

KV Swift-trainer Dennis Plantinga (foto: Omroep Zeeland)

Topkorfbal

Zelf korfbalde Plantinga nooit op echt hoog niveau. Als trainer én als liefhebber streeft hij wel een hoog niveau na. Daarom zou hij graag zien dat er topkorfbal in Zeeland zou komen. "Dat gaat niet lukken met een hoofdklasser, een overgangsklasser en drie eersteklassers. Op dit moment kun je topkorfbal niet bieden in Zeeland, maar als je die ambitie wel hebt dan moet je gaan kijken of je andere keuzes moet maken."