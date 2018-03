Wat gebeurde er allemaal in vijftien jaar Westerscheldetunnel?

1. Onder de Westerschelde door

Onder toeziend oog van de pers en genodigden opent op 14 maart 2003 toenmalig Koningin Beatrix de Westerscheldetunnel.

2. Eerste dodelijke ongeval

Op 20 september 2003 is het eerste dodelijke ongeval dat gebeurt in de tunnel. Vanwege werkzaamheden is één van de tunnelbuizen afgesloten, waardoor het verkeer in beide richtingen door één buis moet. Een Duitse automobilist komt op de verkeerde kant van de weghelft terecht en komt frontaal in botsing met een vrachtwagen. "Dat ongeluk blijft mij altijd bij. Je bent dan nog wat onwennig, omdat de tunnel pas een half jaar open is. Veel te snel", zegt tunnelwacht Henk Balleur.

3. Voetje van het gaspedaal; je kan vanaf nu geflitst worden

Vanaf 14 december 2005 werd de trajectcontrole ingevoerd in de Westerscheldetunnel. In 2014 werd de controle tijdelijk uitgeschakeld, omdat de verouderde apparatuur vervangen moest worden. In 2015 gingen de nieuwe kastjes weer aan en was het weer oppassen geblazen met de voet op het gaspedaal. In de afgelopen vijftien jaar zijn er in totaal 276.899 boetes uitgedeeld.

4. Weer een flits: de bliksem slaat in

In de zomer van 2006 slaat de bliksem in op het tolplein. De Westerscheldetunnel kampt daardoor met een storing in vier tolpoortjes. De apparatuur in de tolhuisjes raakte daardoor ontregeld.

5. Zachte landing

In 2007 hebben de slagbomen een zachte laag gekregen. De harde slagbomen maakten plaats voor zachte, omdat veel automobilisten tegen de slagbomen aanreden. "Of omdat de batterij van de t-tag leeg is en daardoor het tolpoortje niet open gaat, terwijl je dat wel verwacht. Of omdat mensen gewoonweg te hard rijden op het tolplein. Ik heb er een heleboel gezien die tegen de harde slagbomen aanreden en met schade verder moesten", zegt de tunnelwacht.

In 2007 zijn de slagbomen zachter geworden (foto: Omroep Zeeland)

6. Fietsers, snorfietsers en een pipowagen

De eerste fietsers die legaal door de Westerscheldetunnel fietsten, waren de wielrenners die mee deden aan de Eneco Tour. Dat was in 2007 toen het peleton de etappe Terneuzen-Nieuwegein reed. Een jaar later werd dezelfde etappe gereden, maar dan in omgekeerde volgorde (Nieuwegein-Terneuzen).



Toch zijn er de afgelopen jaren ook al heel wat mensen door de tunnel gekomen die daar niks hadden te zoeken. "Fietsers zien we vaak in de zomer, maar ook snorfietsers of brommers. Ik heb zelfs al eens een trekker met pipowagen uit de tunnel gehaald", zegt tunnelwacht Henk Balleur.

7. Tunnelvisie? Voor het eerst kun je een kijkje nemen

Na vijf jaar, werd in 2008, de eerste open dag gehouden. Tijdens de Nacht van de Tunnel kregen mensen de mogelijkheid een kijkje achter de schermen te nemen. Die nachten zijn jarenlang meerdere keren herhaald.

8. Gratis en voor niks naar d'n overkant

In 2012 start de Westerscheldetunnel met tolvrije zaterdagen. De slagbomen staan dan open en dat betekent dat je voor het eerst gratis naar de overkant kan. De eerste twee jaar waren dat er vier per jaar. Vanaf 2014 werden dat er zes per jaar. Van die gratis dagen wordt goed gebruikgemaakt.

9. Auto crasht op tolplein

In oktober 2013 vloog een automobilist met volle snelheid door een laan op het tolplein van de Westerscheldetunnel. Het voertuig kwam op één van de betonblokken bij de kassa's tot stilstand. Eén passagier in de auto raakte ernstig gewond.

Een 24-jarige automobilist uit Sliedrecht vloog met volle snelheid door een laan van de tolpoortjes (foto: Omroep Zeeland)

10. Uilen, paarden en zwanen

In 2014 wil een gezin zwanen de oversteek maken op het tolplein. Daarvoor is het plein aan de westzijde richting Terneuzen kort afgesloten geweest. Een koppel met zeven kuikentjes probeerde over te steken richting Borssele. "Dat was een hele toestand", lacht Henk Balleur. "Toen ze eenmaal overgestoken waren, wilden ze weer terug oversteken." Maar het verkeer is ook al stilgelegd omdat er een uil de tunnel in vloog en een hond in de tunnel liep.

11. Twee mensen komen bij een ongeval om het leven

Bij het ongeval op de Westerscheldetunnelweg bij Hoek kwamen twee personen om het leven. Ze zaten in een auto die in brand vloog nadat een vrachtwagen achterop de auto botste.

12. Kraanwagen op z'n kop

In de zomer van 2017 kantelt een grote kraanwagen net voor de tunnel. Het gevaarte van 72 ton komt ondersteboven langs de weg te liggen. De tunnel wordt vier uur afgesloten om de machinist van de kraanwagen uit zijn beknelde positie te halen. Uiteindelijk heeft hij ruim twee uur vast gezeten.

De chauffeur raakte bij het ongeluk bekneld (foto: Omroep Zeeland)

13. Ice, ice, tunnel!

Met het koude weer moeten de tunnelwachten regelmatig op pad om ijspegels uit de tunnel te verwijderen. De ijspegels ontstaan door bevriezing van lekkend water of vochtige lucht. De lengte van de pegels kan oplopen tot ruim een meter. Daardoor kunnen ze een gevaar vormen voor het verkeer.



Het ergste jaar tot nu toe was 2012. Toen was het een lange periode heel erg koud en moest de Oostbuis meer dan een week meerdere keren per dag dicht om de ijspegels te verwijderen. De ijspegels worden met telescoopstokken er af geslagen. Het verwijderen van ijspegels wordt zo veel mogelijk gepland buiten de spitsperioden, tenzij het vanwege veiligheidsredenen niet anders kan.



De ijspegels in de Westerscheldetunnel kunnen soms wel een meter lang worden (foto: Westerscheldetunnel)

14. Oostbuis vol troep

Het gaat om afgevallen lading van een vrachtwagen die vuilnis vervoerde. Verspreid over twee rijstroken lag er huisvuil op het wegdek, over een lengte van tweehonderd meter. Daar zat ook glas tussen. Omdat de rommel eerst moest worden opgeruimd, was de Oostbuis (van Terneuzen naar Borssele) meer dan een uur volledig afgesloten voor verkeer. Om de ontstane file sneller op te laten lossen werd de tunnel even tolvrij gemaakt in die richting.

Westerscheldetunnel ligt vol met rommel (foto: Omroep Zeeland)

15. Westerscheldetunnel in de bioscoop

Actie! In 2017 schitterde de Westerscheldetunnel in de film 'Weg van jou'. De film ontstond dankzij het initiatief 'Petit Paris'. Met crowdfunding werd 100.000 euro ingezameld om Zeeuws-Vlaanderen met een speelfilm op de kaart te zetten. De film gaat over de Rotterdamse Evi die voor haar werk naar Terneuzen moet verhuizen maar daar helemaal geen zin in heeft. Ze heeft zelfs geen idee waar Zeeuws-Vlaanderen precies ligt en kampt met een hoop vooroordelen over de regio. Uiteindelijk blijkt het allemaal wel mee te vallen en wordt ze zelfs verliefd op de Zeeuws-Vlaamse schipper Stijn. De film trekt uiteindelijk meer dan 100.000 bezoekers en verovert daarmee de status Gouden Film.

Trailer: Weg van jou