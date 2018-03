'Winnen periodetitel met FC Dordrecht is uniek'

De basis voor de periodetitel legde FC Dordrecht in de acht voorgaande wedstrijden. Tegen RKC Waalwijk werd het karwei afgemaakt. "In deze periode hebben we zeven van de negen wedstrijden gewonnen", zegt een trotse De Nooijer. "We speelden niet goed. Dat lag aan de spanning, het was heel druk in het stadion en het publiek leefde heel goed mee. Dat sloeg een beetje op de benen denk ik. Maar we komen op voorsprong en dan gooien we het dicht van achter."

Eredivisie

Door het winnen van de periodetitel komt er voor De Nooijer en FC Dordrecht nog een mooi toetje op tafel na het seizoen. "We kunnen nog bij de eerste zes eindigen en dan sla je de eerste ronde in de nacompetitie over. Nu krijgt iedereen eerst twee dagen vrij en gaan we feest vieren. Daarna gaat de focus weer op de volgende wedstrijd: FC Den Bosch."

Naast De Nooijer was Julius Bliek uit Burgh-Haamstede ook erg blij met de periodetitel. De verdediger die sinds de winterstop een basisplaats heeft bij FC Dordrecht werd aangemoedigd door zo'n zestig supporters van zijn oude club Kloetinge.

Lees ook: