Homoseksuele 65-plusser onzichtbaar in Zeeuwse zorgcentra

Door heel Nederland zijn er inmiddels 162 'Roze lopers' uitgereikt. Dat zijn keurmerken die zorgcentra krijgen als ze zich inzetten voor homoseksuele bewoners/cliënten. Zeeland heeft nog niet één Roze Loper.

Volgens Ditty Smit van Roze 50plus gaat het niet om een roze sticker op de deur. Het gaat er om dat bestuurders en medewerkers gaan nadenken op welke manier ze ervoor kunnen zorgen dat roze ouderen welkom zijn en zichzelf mogen zijn in hun zorgcentrum. Dat heeft tijd nodig, zegt ze. Twee jaar geleden was er niet eens een instantie in Zeeland die opkwam voor de oudere LHBT-er (Lesbisch Homoseksueel Biseksueel Transgender).

Nooit geleerd erover te praten

Een van de belangrijkste doelen van Roze 50plus is bewustwording van het feit dat er roze ouderen zijn in de zorgcentra en dat je daar alleen achter kunt komen door met ze in gesprek te gaan. Het is een groep mensen die nooit geleerd heeft om voor zichzelf op te komen of hun geaardheid te benoemen.

Vergeet niet dat dit een generatie is die er vroeger niet mocht zijn. Hun geaardheid was psychiatrisch, vies en verboden in veel gevallen. " Ditty Smit - Roze 50plus

In woonzorgcentrum Moerzicht in Yerseke werkt Addy van de Kreeke als verzorgende op een psychogeriatrische woongroep. Ze beseft dat er binnen Moerzicht ook roze ouderen moeten zijn, maar zij kent ze niet. Ze zijn onzichtbaar.

Roze oudere nog niet ontdekt

Verpleeg- en zorgcentrum Ter Valcke kreeg vorig jaar een Zeeuwse parel. De prijs is bedoeld voor instanties en personen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de acceptatie van de seksuele diversiteit in Zeeland. Corina Davidse werkt in Ter Valcke, maar ook zij heeft de roze oudere nog niet ontdekt tijdens haar werk.