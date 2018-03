Advies: veel minder zeehonden opvangen

(foto: Albert Dijkstra EHBZ)

Het aantal zeehonden is de afgelopen decennia enorm toegenomen. In 1980 werden in de Nederlandse wateren zo'n 500 exemplaren geteld, nu zijn dat er bijna 15.000. Volgens de WAZ is sprake van een gezonde populatie en dat vraagt om een andere manier van denken dan vroeger.

De vijf opvangcentra in Nederland hebben zich afgelopen tien jaar ontfermd over tussen de 20 en 50 procent van alle jonge zeehonden. De WAZ noemt dat "veel te veel". Want negatieve effecten van al die opvang kunnen zijn dat pups van moeders gescheiden raken en per zeehond minder voedsel beschikbaar is als de populatie maar blijft groeien.

'Laat 'zeehondenwachters' beslissen

De WAZ pleit ervoor gestrande zeehondjes niet al na twee uur op te nemen, maar pas na 24 uur. Zo wordt pups meer tijd gegeven hun moeder terug te vinden, die misschien alleen weg is gegaan om te jagen. Ook geeft het zieke dieren meer tijd om op eigen kracht te herstellen.

Verder wordt gepleit voor 'zeehondenwachters'. Dat zijn speciaal getrainde professionals die als enigen mogen beslissen of een zeehond naar een opvangcentrum moet. De vele partijen en overheden zouden een Zeehondenakkoord moeten sluiten om afspraken vast te leggen.

