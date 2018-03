Beelden vrijgegeven van ramkraak casino in Sluis

Beeld van de tweede dader bij ramkraak op casino in Sluis (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

De beelden worden vanavond getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De politie hoopt dat kijkers de voortvluchtige tweede dader herkennen.

Getuige

De twee hebben de gevel van het casino geramd met een auto en gingen ervandoor met twee geldwisselautomaten met daarin 16.344 euro. Een getuige zag een auto wegrijden en wist de politie op de hoogte te houden van hun vluchtroute.

De opgeroepen agenten zetten de achtervolging in. Net over de grens, in het Belgische Hoek, werd de vluchtauto klemgereden. De bestuurder, een 41-jarige man uit Den Haag, werd aangehouden. De andere dader was eerder al uitgestapt en te voet weggevlucht.

Veroordeeld

De 41-jarige Hagenaar is inmiddels veroordeeld tot een celstraf van acht maanden plus vier maanden voorwaardelijk. Maar hij heeft geen informatie verstrekt over zijn mede-dader. Daarom hoopt de politie door het tonen van de beelden alsnog achter zijn identiteit te komen.

Beelden van ramkraak casino in Sluis (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

De uitzending van Opsporing Verzocht met daarin de beelden van de rammraak is tussen 20.30 en 21.15 uur te zien op NPO1. Woensdag wordt de uitzending om 12.10 uur herhaald op NPO2.