Enorme drugsvondst in onderzoek naar Zeeuws lab

Grondstoffen voor drugs (foto: Politie)

In een woning in Den Haag is in verband hiermee een 26-jarige Hagenaar aangehouden. Bij het doorzoeken van zijn woning werden vier vuurwapens gevonden. De Hagenaar wordt donderdag voorgeleid bij de rechter commissaris.

De drie mannen en de vrouw die vorige week op vakantiepark De Banjaard in Kamperland werden aangehouden zitten nog vast.

De politie meldt dat het onderzoek nog niet is afgerond en dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.

Lees ook: