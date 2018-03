Cameraploeg van Undercover Nederland rent door straten van Middelburg

Voor welke zaak ze naar Middelburg waren afgereisd, is niet bekend. De razende reporter van de Facebookpagina Wij zijn De Stad - Middelburg was toevallig in de buurt en filmde de filmploeg.

Informatie over verblijfplaats verdachte

Een agent legt in het filmpje van Wij zijn De Stad - Middelburg uit dat Stegeman wel vaker de hulp van politie inroept. "Als Stegeman denkt informatie te hebben over de verblijfplaats van een voortvluchtige verdachte roept hij weleens de hulp van de politie in. Dat is hier ook het geval."

Dat doet Stegeman omdat hij zelf geen verdachten mag aanhouden. "Hij is niet bevoegd tot bepaalde vervolgingen of opsporingshandelingen", legt de agent uit.

Cameraploeg van Undercover Nederland met Alberto Stegeman in Middelburg (foto: Wij zijn De Stad - Middelburg)

Een buurman vertelde verder aan Wij zijn De Stad - Middelburg dat de politie al vaker bij de betreffende verdachte op bezoek zou zijn geweest. Hij vermoedde dat het iets met diefstal, heling of oplichting had te maken. Of de betreffende man ook daadwerkelijk werd aangehouden is niet duidelijk. Ook wanneer de in Middelburg opgenomen beelden worden uitgezonden is nog niet bekend.